Скопье, 14 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. В Северной Македонии 14 сентября в результате исследования 4511 образцов выявили 572 новых носителя коронавируса. 694 пациента в стране выздоровели. За день умерли 30 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Preslav~commonswiki Охрид, Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 184 277 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6307. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю.

С начала пандемии 165 077 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 12 983 человека, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.