Приштина, Сербия, 26 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти утром 26 сентября провел встречу с лидерами оппозиционных партий, посвященную событиям на севере края.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, во встрече приняли участие глава Демократической партии Косово Мемли Красничи и глава Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику. Более опытный лидер Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай прийти отказался.

Оппозиционные лидеры пообещали Курти поддержку в «поддержании верховенства права на всей территории Косово и защите границ нашего государства», а также полиции и другим институтам края.

Напомним, с 20 сентября въезд на территорию Косово с сербскими номерами невозможен — требуется установка временных косовских номеров стоимостью 5 евро и действительных два месяца.