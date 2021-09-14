Тирана, 14 сентября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. В Албании 14 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 5613 пациентов выявили 995 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 1010 пациентов.

Godo Gadaj Влёра. Албания

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По данным министерства здравоохранения и социальной защиты, всего в Албании выявили 157 436 случаев заражения коронавирусом, 143 279 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2553 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них пять — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 12 599, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 195 пациентов. В Косово лечение в госпитале проходит в 13 раз большее число пациентов с диагнозом COVID-19.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться. На фоне высокой смертности в соседних Косово и Северной Македонии эпидемиологическая ситуация в Албании тем не менее выглядит достаточно благополучно.