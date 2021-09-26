Приштина, Сербия, 26 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Гинеколог из Косово Мемли Морина 26 сентября обратился к с призывом вакцинироваться от COVID-19 беременным и кормящим женщинам, а также парам, планирующим заводить детей. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Марина Александрова ИА REGNUM Евгения Гладкая. Беременна третьим

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Морина подчеркнул, что теории о том, что вакцина вызывает бесплодие или выкидыш, или может причинить вред ребенку кормящей матери, несостоятельны.

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Врач отметил, что последствия заражения штаммом коронавируса «Дельта» для кормящих и беременных женщин и ребенка более серьезны, чем у прежних штаммов коронавируса. С августа 2021 года были госпитализированы с COVID-19 свыше 30 беременных женщин, трое из них умерли, большинство нуждались в кислородной терапии.