Скопье, 22 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. В Северной Македонии 22 сентября в результате исследования 3747 образцов выявили 491 нового носителя коронавируса. 416 пациентов в стране выздоровели. За день умерли 16 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Juan Antonio Segal Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 188 133 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6511. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово.

С начала пандемии 168 116 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 12 486 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.