Бишкек, 14 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Киргизии считает, что правительство не должно принимать проект среднесрочной тарифной политики на электроэнергию на 2021 — 2025 годы в том виде, в каком документ существует в настоящее время.

Ken Flottman Киргизия

В ведомстве предлагают пересмотреть и доработать предложенный документ, поскольку если принять его в нынешней редакции, то резкий рост тарифов на энергоснабжение может привести к снижению промышленного производства и замедлению темпов роста экономики Киргизии.

В министерстве отмечают, что если стоимость киловатт-часа электроэнергии для промышленных предприятий будет поднята с 2,24 до 5,04 сома (с 1,93 до 4,34 рубля), то это спровоцирует значительный рост цен на киргизстанскую промышленную продукцию и снизить её уровень конкурентоспособности на рынке.

Как итог — отечественные производители проиграют поставщикам импортных аналогов этой продукции.

Минэкономфин настаивает на необходимости отказаться от введения двойного коэффициента на промышленный тариф для производителей металлопродукции и цемента, а также алкогольной продукции.

Помимо этого, министерство экономики и финансов предлагает правительству Киргизии пересмотреть пункт, касающийся повышения тарифов для религиозных организаций.

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