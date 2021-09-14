Рим, 14 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Правительство Италии в случае необходимости готово сделать прививки от коронавируса обязательными, заявил во вторник, 14 сентября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Вместе с тем власти с самого начала кампании вакцинации ввели принцип добровольности, рассчитывали на чувство ответственности граждан и намерены гнуть эту линию до победного конца, отметил Коста.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

По данным на14 сентября, в Италии умерли130 027человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на72(днем ранее — на36). Число подтвержденных носителей выросло на4021(днем ранее — на2800). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 613 214 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены122 340человек(на3564 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 117 102человека, что составляет66,61% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).