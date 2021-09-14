Вашингтон, 14 сентября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли втайне от Трампа звонил в Китай, опасаясь военного конфликта двух стран, сообщает 14 сентября газета The Washington Post.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин в Китае

Издание опубликовало фрагменты книги знаменитого в США журналиста Боба Вудворда, готовящейся к выходу в продажу.

По утверждению автора, Марк Милли все последние месяцы президентства Дональда Трампа опасался войны, которая может начаться из-за его действий.

Для предотвращения этого, сообщает Вудворд, Милли дважды беседовал по телефону с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Цзочэн, не ставя президента США в известность об этом.

При этом автор заявил, что Милли обещал своему китайскому коллеге заблаговременно поставить его в известность о планах проведения какой-то военной операции против КНР.