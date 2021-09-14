Рим, 14 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум.

По данным навечер вторника, 14 сентября, в Италии умерли130 027человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на72(днем ранее — на36), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на4021(днем ранее — на2800).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 613 214 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены122 340человек(на3564 меньше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали40 117 102человека, что составляет66,61% населения Италии.