Ла-Пас, 14 сентября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Производство «Спутника V» планируется на территории Боливии: Россия выступила с таким предложением, заявил 14 сентября заместитель министра внешней торговли и интеграции республики Бенхамин Бланко на онлайн-переговорах со странами Латинской Америки.

I Marañón Боливия

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Он отметил, что из России поступило предложение начать производство «Спутника V» в Боливии на местных производственных мощностях. Бланко назвал это предложение из Москвы «важным сигналом для всего мира» об открытости России, готовой «делиться своими знаниями, своими технологиями с разными странами».

Чиновник добавил, что Боливия намерена начать производство «Спутника V», что, помимо всего прочего, станет очень хорошим примером совместных инвестиций обеих стран.

Напомним, что президент Боливии Луис Арсе одним из первых среди глав государств привился «Спутником V», Бланко указал на большую работу Ла-Паса и Москвы, позволившую «подписать договор о поставках этой вакцины в Боливию».