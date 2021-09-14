Минск, , 19:57 — REGNUM Назначая экс-председателя «Федерации хоккея Республики Беларусь» Дмитрия Баскова членом Совета Республики — верхней палаты Национального собрания, Александр Лукашенко выразил уверенность, что «он сегодня будет к месту», «ко двору». Накануне скандально известный спортивный функционер ушёл в отставку из-за санкций, которые на него наложила «Международная федерация хоккея» (IIHF).

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

При назначении Баскова членом СРНС, Лукашенко вызвал также председателя этой палаты Наталью Кочанову и, как сообщает президентская пресс-служба, сообщил им обоим: «Я думаю, что он будет у нас в парламенте, в верхней палате к месту. Человек он способный, это я знаю. Я его направляю туда не только потому, что это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно), но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный. В жизни он тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут… Ну, бьют по тем, кто рядом, — Кочанова, Эйсмонт, Басков, Латышенок, и пошло-поехало (А кого больше? Все остальные там, на заднем плане, хотя и им тоже хватает). Но бьют по ним, мы это прекрасно понимаем».

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Рассказывая о своём видении нового трудоустройства Баскова, Лукашенко сообщил ему и Кочановой: «Он будет человеком более свободным в этом плане. Ну и как эксперт. И человек на ногах всегда ‑ и поможет, и подскажет, и проедет. Твоя главная задача — помогать людям. Все! Ну и, конечно, «хвост» спортивный за тобой».

Лукашенко рассказал Баскову об уже подобранном и прошедшем «политическую закалку» новом руководителе белорусской федерации хоккея, отметив: «Ну, а для тебя это такой, будем откровенно говорить, определенный взлет в твоем возрасте. Думаю, что за время работы в Сенате страны опыта политического поднакопишь. Патриотизма у тебя хватает, преданности Белоруссии у тебя через край, дай бог каждому. А дальше уже твое дело определяться, как быть дальше».