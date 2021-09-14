Минск, 14 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Назначая экс-председателя «Федерации хоккея Республики Беларусь» Дмитрия Баскова членом Совета Республики — верхней палаты Национального собрания, Александр Лукашенко выразил уверенность, что «он сегодня будет к месту», «ко двору». Накануне скандально известный спортивный функционер ушёл в отставку из-за санкций, которые на него наложила «Международная федерация хоккея» (IIHF).

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

При назначении Баскова членом СРНС, Лукашенко вызвал также председателя этой палаты Наталью Кочанову и, как сообщает президентская пресс-служба, сообщил им обоим: «Я думаю, что он будет у нас в парламенте, в верхней палате к месту. Человек он способный, это я знаю. Я его направляю туда не только потому, что это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно), но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный. В жизни он тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут… Ну, бьют по тем, кто рядом, — Кочанова, Эйсмонт, Басков, Латышенок, и пошло-поехало (А кого больше? Все остальные там, на заднем плане, хотя и им тоже хватает). Но бьют по ним, мы это прекрасно понимаем».

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Рассказывая о своём видении нового трудоустройства Баскова, Лукашенко сообщил ему и Кочановой: «Он будет человеком более свободным в этом плане. Ну и как эксперт. И человек на ногах всегда ‑ и поможет, и подскажет, и проедет. Твоя главная задача — помогать людям. Все! Ну и, конечно, «хвост» спортивный за тобой».

Лукашенко рассказал Баскову об уже подобранном и прошедшем «политическую закалку» новом руководителе белорусской федерации хоккея, отметив: «Ну, а для тебя это такой, будем откровенно говорить, определенный взлет в твоем возрасте. Думаю, что за время работы в Сенате страны опыта политического поднакопишь. Патриотизма у тебя хватает, преданности Белоруссии у тебя через край, дай бог каждому. А дальше уже твое дело определяться, как быть дальше».