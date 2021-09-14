Бишкек, 14 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Введение идентификации посредством мобильных устройств позволит улучшить доступ населения к госуслугам в онлайн-формате. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов в ходе ознакомления с системой мобильной идентификации и работой мобильного приложения «Текшер».

Информационная паутина

По словам главы правительства, цифровизация является основным рычагом в развитии мировой экономики, а потому интеграция различных ресурсов в мобильной связи стала мировым трендом.

«В нашей стране также проводится работа, способствующая облегчению процессов получения государственных и муниципальных услуг. Мобильное приложение «Текшер» дает возможность каждому из нас проверить легальность и качество товара, отсканировав код упаковки товара, и в случае выявления контрафакта, сообщить об этом в проверяющие органы», — сказал он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что система мобильной идентификации упростит процесс получения электронных услуг, сократит бюрократические процессы, исключит физический контакт с населением и снизит коррупционные риски.

Премьер-министр поручил министерству цифрового развития обеспечить интеграцию приложения «Текшер» с системой электронного межведомственного взаимодействия «Тундук», а также ускорить работу по созданию инфраструктуры маркировки лекарственных препаратов.