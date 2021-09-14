Москва, 14 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Слишком частые и слишком ранние ревакцинации от коронавируса опасны, пишет журнал The Lancet.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Бегемот

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По мнению главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатана, из-за неуместной ревакцинации могут возникнуть миокардит, а также синдром Гийена-Барре.

Причём поражение сердечной мышцы является характерным побочным эффектом при несвоевременной ревакцинации мРНК вакцинами, а воспалительная полинейропатия (синдром Гийена-Барре) — при ревакцинации препаратами на основе аденовируса.