Нижний Новгород, 14 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. От коронавируса уже вакцинировались 36,4% взрослого населения Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Олег Богатырёв Вакцинация

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При этом полный курс вакцинации уже получили 766 тысяч человек, а первым компонентом вакцины привились еще 936 тысяч совершеннолетних нижегородцев.

Также в ведомстве отмечают, что в 1 632 из 4 560 работающих на территории области компаниях привились от коронавируса 60% сотрудников. А еще в 342 фирмах уровень вакцинации работников достигает 90% — 100%.