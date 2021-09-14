Ташкент, 14 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Серийное производство «Спутника V» началось на территории Узбекистана, пишет 14 сентября Gazeta.uz.

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство лекарств на фармацевтическом заводе

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Уточняется, что вакцину начали выпускать на фармпредприятии Jurabek Laboratories. Комментируя эту информацию, главный маркетолог предприятия Азиз Саипов сказал, что уже началась расфасовка препарата.

Каждая партия проходит контроль в России, причём пробы в Москве анализируют примерно три недели. В следующем месяце планируется поставлять узбекистанский «Спутник V» на местный рынок.