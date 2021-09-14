Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Создание скоростного трамвая в Ростове-на-Дону поможет избавить город-миллионник от постоянных заторов на дорогах. Реализация проекта может обойтись в 20 млрд рублей. Такое мнение высказал член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

A.Savin Скоростной трамвай в Казани

«В настоящий момент пока нет общего понимания по количеству выделенных средств на строительство скоростного трамвая в Ростове-на-Дону. Проектная документация, которая позволит построить всю систему, стоит 253 млн рублей. По аналогичным проектам можно сказать о том, что примерно 50 километров трамвайного пути, закупка нового подвижного состава и обустройство трамвайного депо обходится примерно в 12 млрд рублей. Значит, можно говорить о том, что чуть свыше 100 километров путей в Ростове и более 100 единиц подвижного состава потребует сумму в более 20 млрд рублей на строительство скоростного трамвая. Но в любом случае, эта стоимость гораздо более подъемная, чем стоимость строительства метрополитена», — считает он.

По мнению Зотова, названная сумма посильная, если привлечь к реализации проекта инвесторов.

Как показывается практика, ряд российских городов, в которых уже есть метрополитен, все чаще отказываются от создания нового метрополитена, отдавая предпочтение скоростным трамваем. Это позволяет сохранить экологию и сэкономить значительные суммы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ, отмечал, что в городах-миллиониках лучше создавать скоростной трамвай.