Ликвидировать пробки в Ростове-на-Дону поможет скоростной трамвай — мнение
Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Создание скоростного трамвая в Ростове-на-Дону поможет избавить город-миллионник от постоянных заторов на дорогах. Реализация проекта может обойтись в 20 млрд рублей. Такое мнение высказал член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«В настоящий момент пока нет общего понимания по количеству выделенных средств на строительство скоростного трамвая в Ростове-на-Дону. Проектная документация, которая позволит построить всю систему, стоит 253 млн рублей. По аналогичным проектам можно сказать о том, что примерно 50 километров трамвайного пути, закупка нового подвижного состава и обустройство трамвайного депо обходится примерно в 12 млрд рублей. Значит, можно говорить о том, что чуть свыше 100 километров путей в Ростове и более 100 единиц подвижного состава потребует сумму в более 20 млрд рублей на строительство скоростного трамвая. Но в любом случае, эта стоимость гораздо более подъемная, чем стоимость строительства метрополитена», — считает он.
По мнению Зотова, названная сумма посильная, если привлечь к реализации проекта инвесторов.
Как показывается практика, ряд российских городов, в которых уже есть метрополитен, все чаще отказываются от создания нового метрополитена, отдавая предпочтение скоростным трамваем. Это позволяет сохранить экологию и сэкономить значительные суммы.
ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ, отмечал, что в городах-миллиониках лучше создавать скоростной трамвай.