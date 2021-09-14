Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Высокая смертность от коронавируса в Свердловской области связано с тем, что в регионе стабилизировалась заболеваемость COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Чем дольше идёт так называемое плато — в его финале смертность, как правило, возрастает», — сообщил чиновник.

Кроме того, нынешний штамм коронавируса является «более тяжёлым», чем предыдущие, добавил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге привили от коронавируса 427 тыс. жителей.