Москва, 15 сентября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Развитые страны Европы собираются использовать климатическую повестку для получения экономических выгод за счет стран-экспортеров. О том, как Евросоюз собирается за счет спекуляций на защите климата сорвать большой куш, рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Основная задача борьбы с изменением климата

Все годы, начиная с принятия в 1994-м Рамочного соглашения по защите климата, европейские страны старались вывернуть наизнанку базовый принцип, который положен в основу борьбы с загрязнением — платить должен тот, кто загрязняет. Разумеется, нынешний Евросоюз как один из главных источников загрязнений старается переложить эту ношу на плечи других стран. Сначала эта стратегия выражалась в скупке льгот на загрязнение у менее развитых стран, потом были изобретены «суперпарниковые» газы, вроде метана, выбросы которых оказались «гораздо опаснее» углекислого газа. И вот теперь в ход пошел трансграничный углеродный налог, смысл которого в том, чтобы штрафовать товар производства, использовавшего углеродное топливо. Для России и других стран-экспортеров это чревато огромными экономическими потерями в виде денег, которые будут уходить на развитие Евросоюза. Но почему Россия, леса которой поглощают всю «лишнюю» углекислоту, да еще и снабжают серьезным процентом кислорода всю планету, должна платить за климатические выверты Евросоюза? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Углеродный пограничный налог ЕС — катализатор мирового кризиса