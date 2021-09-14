Ташкент, 14 сентября 2021, 18:29 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 14 сентября встретился с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, сообщает МИД Узбекистана.
«Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-польских отношений», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что отдельное внимание уделено текущей ситуации в Афганистане.
«Польская сторона выразила благодарность Узбекистану за оказанное содействие в организации эвакуации польских и других иностранных граждан из Афганистана», — отмечает МИД.