Ташкент, , 18:28 — REGNUM В афганском городе Хайратон 14 сентября состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза народу Афганистана, сообщает МИД Узбекистана.

«Данная гуманитарная помощь, состоящая из муки, различных продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, одежды и обуви, стала очередным жестом доброй воли узбекского народа братскому Афганистану», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что выступивший на церемонии официальный представитель временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид от имени всего афганского народа выразил глубокую благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву «за оказанное огромное внимание, проявленную поддержку и солидарность в эти трудные для страны времена».

«Особо отмечалось, что в числе первых откликнулся на призыв помочь народу Афганистана именно глава Узбекистана, чья политика рассматривается многонациональным народом Афганистана как истинное проявление гуманизма, братства и добрососедства», — подчеркивает МИД.