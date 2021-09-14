Москва, 14 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик Ту-95МС осуществил прорыв зоны противовоздушной обороны (ПВО) условного противника на учениях «Запад-2021», сообщает 14 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Sergey Krivchikov Ту-95

В роли противника стратегического бомбардировщика выступила система ПВО Западного военного округа.

«В ходе планового полёта отрабатывался прорыв зоны ПВО условного противника и тактическое уничтожение наземных сил противоракетной обороны в условиях противодействия средствам радиоэлектронного подавления», — рассказали российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические бомбардировщики Ту-95МС вместе со сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-160 составляют воздушный компонент российской ядерной триады и предназначены для нанесения ядерных и обычных авиаударов по особо важным целям в глубоком тылу противника.