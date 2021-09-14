Подгорица, 14 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В Черногории за сутки семь человек умерли в результате от последствий COVID-19, сообщает институт общественного здравоохранения.

Коронавирус

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За последние 24 часа было зарегистрировано еще 765 новых положительных случаев по результатам обработки 4622 ПЦР-тестов.

Самому младшему пациенту из умерших было 38, а самому старшему — 83 года. Общее число смертей, связанных с инфекцией в Черногории с начала пандемии составляет 1813 человек.