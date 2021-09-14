Москва, 14 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке вылов тихоокеанских лососей на 12% увеличился по сравнению с 2019 годом и в 1,9 раз — по сравнению с 2020 годом, сообщили 14 сентября в пресс-службе Росрыболовства.

LoveToTakePhotos Лосось

По словам замглавы Росрыболовства Петра Савчука, к 13 сентября 2021 г. на Дальнем Востоке добыто свыше 511 тысяч тонн тихоокеанских лососей. К настоящему моменту ход этой рыбы на восточном побережье Камчатки, в Магаданской области и Чукотском автономном округе завершён.

На Камчатке выловили свыше 439 тысяч тонн лосося, а в Магаданской области — 10,1 тыс. т. Это превышает показатели 2019 года на 63 тыс. т и на 0,2 тыс. т соответственно. В Чукотском автономном округе выловили 4,98 тыс. т — это на 9,9% ниже показателей вылова 2019 года.

На территории Хабаровского края и Сахалинской области путина продолжается. В Хабаровском крае добыли 24,3 тыс. т — практически на уровне показателя 2019 года, на Сахалине — 32 тыс. т — на 18% меньше, чем в 2019 году.

В Приморском края добыли 0,22 тыс. т — в 14 раз больше показателей 2019 года. «В большинстве районов наблюдается завершение хода лососевых, в некоторых регионах продолжается промысел кеты и кижуча», — сообщили в ведомстве.

Добавим, что в портах Приморского края средний уровень загрузки холодильников составляет 91%. По состоянию на 13 сентября, на подходе девять судов с продукцией из лососевых видов рыб на борту массой 22,3 тыс. т.