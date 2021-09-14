Подгорица, 14 сентября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Черногории 48,8% взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 43,3% были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

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На 14 сентября введена 421 231 доза вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 223 265 человек или 36 процентов, а вторую — 197 966 человек или 31,9 процента от общей численности населения. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.