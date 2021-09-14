Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Более 427 тыс. жителей Екатеринбурга полностью завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

На сегодняшний день в городе имеется 520 тыс. доз вакцины от коронавируса, в том числе — 73,5 тыс. доз «Спутника Лайт». Жителей прививают в 17 медицинских учреждениях и 10 мобильных пунктах.

«Уровень заболеваемость начал понемногу снижаться, однако расслабляться нельзя», — сказал мэр Алексей Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: На Среднем Урале снизилось количество новых ковид-пациентов