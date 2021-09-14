Москва, 14 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Политика «Яндекса» создает иллюзию нахождения компромисса, но на самом деле ведёт к затягиванию времени, что в условиях жесткой конкуренции выгодно «Яндексу», но губительно для остальных бизнесов. Об этом ИА REGNUM 14 сентября заявил исполнительный директор IT-коалиции Дмитрий Гавриленко (объединяет Авито, Дром, Туту.ру, Циан, IVI, Profi.ru, Zoon.ru и 2ГИС, подавших в августе 2020 года жалобу в ФАС на антиконкурентные практики «Яндекса»).

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Яндекс предлагает точечные решения, которые могут подходить отдельным бизнесам, аналогов которых у «Яндекса» нет и с которыми «Яндекс» не конкурирует. При этом предложения вроде «обогащённых ответов» не являются системным решением, которое подходит всем компаниям Рунета и за которое выступает IT-Коалиция», — отметил Гавриленко.

Он добавил, что обогащённые ответы по-прежнему обусловлены передачей пользовательских данных и не гарантируют прозрачности ранжирования.

Напомним, что онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устаивает, что поисковая система «Яндекса» выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующего сервиса потребитель часто не доходит. В феврале было предупреждение Федеральной антимонопольной службы, которое компания не исполнила. Теперь 22 сентября в Арбитражном суде Москвы должны пройти основные слушания по заявлению «Яндекса», который оспаривает возбуждение против него антимонопольного дела.