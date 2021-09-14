Минск, 14 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал указ о назначении экс-председателя «Федерации хоккея Республики Беларусь» Дмитрия Баскова членом Совета Республики — верхней палаты Национального собрания. Факт назначения подтвердила пресс-служба президента постсоветской республики.

Noc.by Дмитрий Басков

Накануне криминально известный Басков был вынужден покинуть пост федерации из-за санкций, которые применила к нему «Международная федерация хоккея» (IIHF). Она инициировала расследование, в ходе которого выяснилось, что Басков нарушал олимпийские принципы, угрожал спортсменам, дискриминировал их и других граждан по политическим мотивам, «чтобы поддержать правительство Белоруссии» и персонально Лукашенко. Была также установлена причастность Баскова к убийству во время белорусских протестов 2020 года минского диссидента Романа Бондаренко.

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После применения санкций к Баскову на сайте «Федерации хоккея Республики Беларусь» появилось заявление с гневной отповедью IIHF. Вскоре после этого Басков подал в отставку.

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