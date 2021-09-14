Волгоград, 14 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Волгоградской области 14 сентября выявлен 341 новый носитель коронавируса — это на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 20 районах региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 86 579 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 76 855 человек, из них 307 пациентов выписаны после лечения за последние сутки. Находятся в стационарах и получают амбулаторную помощь 7 216 жителей.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 2 508 человек.