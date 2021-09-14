Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Петербурге стартовала вакцинация беременных женщин от коронавирусной инфекции. Первой вакцину от COVID-19 получила беременная женщина-врач, по специальности акушер-гинеколог. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в одном из ТЦ Петербурга

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По словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталия Беженаря, прививка нужна для того, чтобы в случае столкновения с инфекцией риски для беременной женщины и ее будущего ребенка не были реализованы в тяжелых формах. Всего в Петербурге коронавирусной инфекцией за время пандемии заразились более 2,5 тыс. беременных женщин. Несколько заболевших скончались.

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«Первой в Санкт-Петербурге прививку получила врач акушер-гинеколог Первого медицинского университета, находящаяся на 28-й неделе беременности. Она рассказала, что в своей практике сталкивалась с пациентками, которые тяжело переносили коронавирусную инфекцию, и очень рада, что теперь появилась возможность защиты беременных женщин с помощью вакцины», — пояснили в ведомстве.

Возможность привиться от COVID-19 получили пациентки с 22-й недели беременности, которые входят в группу высокого риска развития тяжелых форм COVID-19. Это беременные женщины, страдающие хроническими заболеваниями легких, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ожирением, хроническими болезнями почек и печени. Для вакцинации беременных разрешена пока только одна вакцина — «ГамКовидВак» («Спутник V».) Допуск к вакцинации дает врач-терапевт прививочного пункта.