Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Количество деревьев, упавших в результате штормового ветра в садах, скверах и парках Петербурга, достигло 61 ствола, сообщили в городском комитете по благоустройству. Напомним, порывы ветра, по данным синоптиков, могли достигать 24 м/с.

Gov.spb.ru Дерево, упавшее в Петербурге 14 сентября 2021 года

«Бригады садовников продолжают устранять последствия непогоды: где-то древесные остатки уже вывезены, где-то — идет раскряжевка и распил стволов», — отметили в ведомстве. О пострадавших людях не сообщается.

Наибольшее число деревьев упало в Приморском районе, в том числе в Удельном парке, на Приморском шоссе и в безымянном саду между Коломяжским проспектом и линией железной дороги. В Петродворцовом районе рухнули семь деревьев.

«В самом сердце Петербурга, Александровском саду, упал ясень. Московский парк Победы лишился трех деревьев — рябины, липы и березы», — отмечают в комитете по благоустройству.

Подсчет потерь на этом не закончен, сейчас ветер ослабел, но в среду, 15 сентября, его порывы всё ещё могут достигать 15 м/с.