Новосибирск, 14 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1777 пациентов, в том числе 34 ребенка. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 141 человек, на ИВЛ — 22 пациента», — говорится в оперативном сообщении. Всего в Новосибирской области сделано 2 432 365 тестов на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что всего в регионе зарегистрированы 60 857 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4803 детей; 48 983 пациента выздоровели.

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