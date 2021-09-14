Волгоград, 14 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Вспышку коронавируса выявили в Кумылженском казачьем кадетском корпусе Волгоградской области. Инфекцией заразились несколько воспитанников.

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Признаки ОРВИ выявили у семи кадетов. Детей поместили в изолятор, ПЦР-тест дал положительный результат у четырёх воспитанников. Сведения об инфекции передали в Роспотребнадзор, кадеты находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую помощь. Остальных воспитанников временно перевели на дистанционную форму обучения, сообщают 14 сентября «Новости Волгограда».

В Кумылженском казачьем кадетском корпусе обучаются 98 детей.