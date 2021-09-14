Москва, 14 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Герой России, генерал армии Виктор Казанцев, ушедший из жизни 14 сентября, был незаурядным человеком, настоящим профессионалом, а его вклад в развитие Вооруженных сил России неоценим.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Виктор Казанцев

Такими словами охарактеризовал Виктора Казанцева министр обороны России Сергей Шойгу, выразивший свои соболезнования.

«Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба — пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил», — цитирует пресс-служба Минобороны РФ слова главы российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, российский военачальник Виктор Казанцев, бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе во время самой активной фазы борьбы с терроризмом в Дагестане и Чечне, скончался утром 14 сентября в Краснодаре после продолжительной болезни.