Новосибирск, 14 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 14 сентября, за прошедшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 166 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 60 и 83 лет и женщины в возрасте 62, 64, 65, 70, 73, 81 и 88 лет. Всего в регионе умерли 2805 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 60 857 случаев заражения коронавирусом (+168 за сутки), в том числе у 4803 детей; 48 983 пациента выздоровели (+102 за сутки).