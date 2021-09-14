Ним, Франция, 14 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Ряд городов на юге Франции оказался во власти шторма, передаёт 14 сентября телеканал LCI.

Barneos22.ru Фрагмент обвалившейся крыши барнаульского торгового центра «Галактика»

Так, в департаменте Гар обрушилась часть кровли в торговом центре Intermarche в коммуны Кэссарг. В коммуне Ним в торговом центре Carrefour Nimes Etoile обвалилась стена ресторана.

Разрушения связаны с сильным подтоплением, но свою роль играет и ветер. Кроме того, в Гаре затоплена часть трасс, а в коммунах Вергез, Ним и Монпелье пришлось остановить движение поездов.