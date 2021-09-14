Ереван, 14 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с армянской шахматисткой, чемпионкой Европы Элиной Даниелян. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба главы государства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Сообщается, что президент сыграл партию шахматы с гроссмейстером. Партия закончилась дружеской ничьёй. Саркисян также наградил Даниелян медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и пожелал ей дальнейших успехов.

«Для каждого спортсмена очень важно, когда государство следит за его выступлениями и успехами. В такие моменты чувствуешь, что всё, что ты делал раньше, усилия, которые прилагал, не были напрасными», — сказала чемпионка.

Напомним, Даниелян в августе 2021 года победила в индивидуальном чемпионате Европы по шахматам для женщин.