Москва, 14 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на 0,49%, превышая 73,87 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Рынок нефти продолжает восходящую динамику. Факторов, способствующих росту цен на нефть, довольно много. Тут и ситуативное краткосрочное влияние перебоев с поставками из Мексиканского залива, где ещё не восстановили полностью добычу, но уже ждут нового урагана, а также из Ливии, где протестующие опять заблокировали поставки.

Также в целом позитивными для цен на нефть оказались прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые ожидают сохранения некоторого дефицита предложения до конца года, в, а следующем году и роста спроса.

В то же время продолжающееся ралли на азиатском и, особенно, европейском рынках газа, где цена уже перевалила за $800 за тысячу кубометров вызывает ожидания роста цен на нефть, как альтернативный энергоноситель.

Против нефти играют лишь данные о росте заболеваемости коронавирусом. На этом фоне сегодня днем нефть уже поднималась выше $74 за баррель марки Brent, но пока не смогла закрепиться выше него.

Вечером возможно сильное движение по нефти в ту или иную сторону в зависимости от данных по американскому рынку труда», — считает эксперт.

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