Кабул, 14 сентября 2021, 16:03 — REGNUM Благодарность за гуманитарную помощь всем странам, которые её оказывают, выразил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки, передаёт 14 сентября Tolo News.
Отметив, что новые власти Афганистана стараются довести поступающую из-за рубежа помощь до нуждающихся, Моттаки сказал:
Глава афганского МИД добавил, что Кабул интересуют хорошие отношения со всеми странами, включая Соединённые Штаты. Между тем есть государства, придерживающиеся негативного тренда, не признавая новые власти в Афганистане.
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