* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:03 — REGNUM Благодарность за гуманитарную помощь всем странам, которые её оказывают, выразил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки, передаёт 14 сентября Tolo News.

В Афганистане Цитата из кф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Отметив, что новые власти Афганистана стараются довести поступающую из-за рубежа помощь до нуждающихся, Моттаки сказал:

«Однако эта помощь не должна смешиваться с политикой».

Глава афганского МИД добавил, что Кабул интересуют хорошие отношения со всеми странами, включая Соединённые Штаты. Между тем есть государства, придерживающиеся негативного тренда, не признавая новые власти в Афганистане.

«Мы (новые власти Афганистана — прим. ИА REGNUM) сталкиваемся в настоящий момент с серьёзным давлением, в том числе со стороны соседних стран».

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