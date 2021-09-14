* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 14 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Благодарность за гуманитарную помощь всем странам, которые её оказывают, выразил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки, передаёт 14 сентября Tolo News.

Цитата из кф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

Отметив, что новые власти Афганистана стараются довести поступающую из-за рубежа помощь до нуждающихся, Моттаки сказал:

«Однако эта помощь не должна смешиваться с политикой».

Глава афганского МИД добавил, что Кабул интересуют хорошие отношения со всеми странами, включая Соединённые Штаты. Между тем есть государства, придерживающиеся негативного тренда, не признавая новые власти в Афганистане.

«Мы (новые власти Афганистана — прим. ИА REGNUM) сталкиваемся в настоящий момент с серьёзным давлением, в том числе со стороны соседних стран».