Москва, , 16:01 — REGNUM Волноваться из-за совместных учений Азербайджана и Турции в Закавказье России не стоит. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Карта Закавказья Bellingcat.com

«Это продолжение уже давнего процесса, имеющего свою динамику. Ничего нового здесь нет. Важно, что он проходит на территории Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией, а российских миротворцев — с Россией» — заявил эксперт.

Учения на Каспии — «уже обычное явление, здесь волноваться должен больше Иран, чем Россия», считает Скаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Лачинского района, соединяющего Карабах с Арменией, а также в Каспийской акватории проходят учения ВС Азербайджана и Турции.