Москва, 14 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,31%, до 72,8 рубля. Евро прибавляет 0,35%, поднимаясь до 86,1 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Несмотря на позитивную динамику мировых сырьевых и фондовых рынков, рубль сегодня несколько отступает после роста последних сессий. Евро и доллар укрепляются, поскольку инвесторы снова ожидают ужесточения монетарной политики регуляторов.

В США инвесторы ожидают, что уровень безработицы снизился, а в Европе опасения вызывает стремительный рост цен на газ, который неизбежно выльется в общее ускорение инфляции.

Также на рубль продолжают давить покупки валюты Центробанком РФ в рамках бюджетного правила. Рубль, тем временем, по данным системы международных межбанковских переводов SWIFT впервые с 2016 года вернулся в топ-20 наиболее популярных валют транзакций, правда, со скромным показателем всего лишь 0,18% от общего объёма.

В целом инвесторы продолжают занимать осторожную позицию. Если продолжающееся ралли на сырьевых площадках покажет новые уровни, это подтолкнет российскую валюту к укреплению», — считает эксперт.

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