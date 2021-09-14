Варшава, 14 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Европейский парламент 14 сентября принял большинством голосов декларацию, в которой указано, что браки или зарегистрированные в одной из стран ЕС партнерские отношения, должны быть признаны и в других европейских государствах. Об этом сообщает Polskie Radio.

Guilhem Vellut Европейский парламент

В документе евродепутаты констатировали, что в Польше, Венгрии и Румынии нарушаются права ЛГБТ — сообщества. В связи с этим Европарламент призвал начать разбирательства по поводу нарушения обязательств государства-члена ЕС, а также применить судебные штрафные финансовые меры в отношении Варшавы, Будапешта и Бухареста.

В резолюции указано, что закон в этих государствах должен рассматривать однополые союзы наравне с традиционными браками. За принятие резолюции проголосовали 387 депутатов, 161 человек выступил против и 123 воздержались.