Вашингтон, 14 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Человечество станет готово к будущим пандемиям только тогда, когда оно будет способно сможет создавать вакцину в течение 100 дней. Такое мнение 14 сентября высказал основатель американской компании Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью газете Wall Street Journal.

OnInnovation Билл Гейтс

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«Я немного беспокоюсь из-за того, что внимание к подготовке по противодействию пандемии сейчас уделяется меньше, чем я ожидал», — сказал он.

Также Гейтс отметил, что, как он считает, человечество станет готово к пандемии в том случае, когда оно будет способно создать вакцину в течение 100 дней и произвести необходимое дли прививочной кампании всех жителей Земля еще в течение 100 дней.

«Единственным реальным решением этой проблемы является наличие заводов, которые могут произвести достаточно доз вакцин для всего мира за 100 дней. Это выполнимо», — заявил основатель Microsoft.

Кроме того, он добавил, что также нужно решить вопрос неравенства среди стран с разным уровнем дохода в доступе к вакцинам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» сможет непосредственно продемонстрировать свою эффективность в рамках естественного эксперимента.