Варшава, 14 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Консул посольства Польши в Латвии Кшиштоф Покрушинский гордится тем, что знает и может свободно говорить по-русски. Об этом он сообщил журналистам латвийского портала lsm.lv.

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Свое знание русского языка он объяснил тем, что работал дипломатом в Генеральном Консульстве Республики Польша в Санкт-Петербурге: «Я работал в Санкт-Петербурге и горжусь, что знаю русский язык».

Встреча консула с журналистами и разговор на русском языке состоялись на традиционном Фестивале польской культуры Лудзенского края Латвии.

«Я на таком фестивале впервые. Это великолепно и трогательно. Очень профессионально звучали все песни. Я знаю, что в Латвии сильные песенные традиции, они переплелись с польскими, и так прекрасно все получилось», — заявил в ходе интервью польский дипломат.