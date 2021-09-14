Москва, 14 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Осеннее потепление ожидается в Москве в последние дни сентября, воздух прогреется до +18 градусов. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал 14 сентября.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

По словам синоптика, примерно до середины следующей недели, то есть до 22 сентября, в столице продержится холодная осенняя погода. Затем, в последние пять дней сентября, на улице потеплеет.

Это произойдёт из-за «скандинавского антициклона, который в последней пентаде сентября должен, наконец-то, принести на своих крыльях классическое бабье лето», сказал Тишковец ТАСС.

Потеплеет до +13…+18 градусов, уточнил он.

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