Москва, 14 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Ситуация с антиконкурентными действиями по продвижению сервисов группы компаний «Яндекс» в поисковой выдаче демонстрирует становление новых подходов ФАС к привлечению к ответственности таково типа компаний, в случаях нарушения антимонопольного законодательства, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова к. ю. н Наталья Свечникова.

Пользователи Яндекса

«Безусловно, «Яндекс» выстраивает линию защиты, например, предоставил информацию о том, что запустил в поисковом сервисе соответствующие универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников.

Однако очевидно, что «Яндекс» стремится монополизировать рынок, злоупотребляя влиянием на рынке общего поиска. Важно, чтобы применительно к рассматриваемой сфере, предписания ФАС и соответствующие решения судов исполнялись.

ФАС заявляла о том, что февральское предупреждение «Яндексу» за создание дискриминационных условий в поисковой системе не исполнено.

«Яндекс» нарушил срок предоставления сторонним сервисам доступа к специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, которые использует для своих ресурсов.

Потребитель не имеет информации об иных организациях, предоставляющих услуги, аналогичные услугам, рекламируемым «Яндексом».

В данном случае негативные последствия наблюдаются, как для участников рынка — конкурентов «Яндекса», так и для потребителя», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитраж Москвы 22 сентября 2021 года рассмотрит громкое дело с участием «Яндекса», ещё весной ставшего фигурантом антимонопольного расследования.

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