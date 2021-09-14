Киев, 14 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Перепись населения Украины в 2023 году будет необычной и реализовываться с использованием самых современных цифровых технологий.

Питер Брейгель Старший. Перепись в Вифлееме. 1566

Об этом на пресс-конференции 14 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, вице-премьер-министр цифровых технологий Михаил Федоров во время поездки в США обсуждал, в том числе, реализацию этого проекта. Премьер отметил, что 2022 год будет посвящен подготовке к проведению переписи, и на это предусмотрены соответствующие средства.

«Перепись на самом деле привнесет нам очень много инноваций и, без преувеличения говорю, изменит нашу страну, в хорошем смысле этого слова», — заявил Шмыгаль.

В чём именно суть нового подхода к переписи, премьер Украины уточнял не стал.

ИА REGNUM напоминает, что экспериментальную перепись на основе данных мобильных операторов на Украине провели в 2019 году при правительстве Алексея Гончарука, но ее результаты и методика были жестко раскритикованы экспертами.

8 сентября бюджетный комитет Верховной рады Украины согласовал выделение средств на подготовку переписи населения в объеме 82,5 млн гривен.