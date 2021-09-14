Воронеж, 14 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Воронежской области для прохода на массовые мероприятия могут понадобиться QR-коды. Как следует из решения регионального оперативного штаба, опубликованного 14 сентября, профильным ведомствам поручено проработать вопрос приобретения считывающих QR-коды устройств для обеспечения входного контроля.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники стадиона проверяют QR-коды у посетителей

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Срок исполнения поручения — до 25 сентября. Другие подробности неизвестны — не уточняется, в частности, на каких массовых мероприятиях устройства по считыванию QR-кодов могут применяться. При этом в числе ближайших крупных событий в регионе — рок-фестиваль «Чернозём», который перенесли с августа на конец сентября.

По последним данным, в Воронежской области два компонента прививки от коронавируса получили почти 625 тыс. человек, а более 16 тыс. — уже успели пройти ревакцинацию.