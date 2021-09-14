Вильнюс, 14 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. С призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону помочь вывести Белоруссию из кризиса обратилась экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская. Она заявила об этом 14 сентября в колонке для французской газеты Ouest-France.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

По словам бывшей Тихановской, она очень надеется на свой визит во Францию, который должен пройти 15 сентября.

«Я обращаюсь с призывом ко Франции, родине прав человека, и ее президенту Эммануэлю Макрону, который, я убеждена, может наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти из этого кризиса, который касается нас всех, европейцев и белорусов», — указала она.

Также бывший кандидат отметила, что считает Францию великой нацией, которая обладает большими дипломатическими возможностями и голосом в самых влиятельных международных институтах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинпровел телефонный разговор со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.